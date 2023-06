Mes e decreto Lavoro | le due docce gelate sulla premier Meloni dopo i fasti di Parigi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Erano ancora in corso le celebrazioni per la"statista" che incontra Macron ae compie "grandi passi avanti" (molto pochi a dir la verità, ma lo vedremo poi), che dalla maggioranza di ...

Che nelle stesse ore delalla Camera il governo sia andato sotto al Senato sulLavoro (quello sbandierato da Meloni il Primo maggio con tanto di video emozionale) non è casuale. Meloni sa ...... racconta che era stato chiesto un aiuto sul delicatoLavoro. Che ci sia qualcosa in ballo ...lavori della Commissione esteri della Camera dove è stato preferito rinviare la discussione sul, ...Fioccano polemiche: una maturità sovranista • La maggioranza ieri in Parlamento è andata sotto suLavoro. L'opposizione attacca, il governo minimizza • Oggi il governo ...

Caos sul Mes e sul decreto lavoro: la destra è (di nuovo) in confusione Domani

Quando c’è da votare un decreto esce tutta l’inconsistenza di un governo che viene benissimo in foto ma si sfalda ogni volta che gli tocca governare sul serio.Quando la pezza è peggiore del buco Il secondo siluro è arrivato arriva intorno alle 14 e ha avuto come palcoscenico la Commissione Lavoro della Camera dove il decreto Lavoro ... il famoso Mes) non ...