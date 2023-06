Mes | Conte | in commissione ci asteniamo | ma non siamo a favore

Il leader Cinque Stelle Giuseppeschiera il Movimento contro il: in commissione ci asteniamo e aspettiamo il dibattito in aula per chiarire il come e il perché della nostra posizione, ma ...... ricordo a tutti che sono stato quotidianamente sollecitato, con qualche tentativo di sopraffazione, a prendere il, soprattutto nel2, con Iv e buona parte del Pd schierati. Ma ora lo ...... per il leader M5s Giuseppel'esecutivo è 'allo sbando'. Per la segretaria del Pd Elly ... si torna in Aula FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, il parere tecnico sulla ...

Conte: Su Mes e Decreto Lavoro il Governo è allo sbando La7

prendete il Mes”. Lo ha detto, in collegamento con L’aria che tira su La7, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Quanto alla posizione attuale del movimento su questo tema, “noi – ha ...La ratifica del Mes continua a far discutere, con il governo che vuole allungare i tempi per provare a inserirla nella trattativa del patto di ...