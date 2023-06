Mes | Borghi | ' M5S vota no | ma Pd pensa davvero di costruirci alleanza di governo?'

...senatore Claudio, invece non sarebbe contraria a portare il testo in Aula e bocciarlo sonoramente. Ma in quel caso un "no" secco con un atto parlamentare sulla ratifica della riforma del...'Evidentemente Il Senatoreper accendere una ridicola polemica con l'attuale Sindaco allora Ministro Roberto Gualtieri ignora che il trattato riformatoè stato firmato dal governo il 27/1/21. Il negoziato lo fa l'...L'ex ministro critica Giorgia Meloni : "Io avevo già chiuso la trattativa". L'Aula, però, gli chiedeva il contrario: Claudiova in Procura. Retromarcia di Federico Fubini sulla ratifica.

Mes: Borghi, 'M5S vota no, ma Pd pensa davvero di costruirci ... gazzettadimodena.it

“Lo spopolamento dei nostri territori sta diventando uno dei problemi più preoccupanti perché sta già minacciando la crescita delle nostre comunità. Servono progetti in grado di incentivare i giovani ...Prendere tempo. E rinviare. È questa la strategia del governo italiano e della maggioranza di destra sulla ratifica della riforma del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità). L’Italia è l’unico dei 20 P ...