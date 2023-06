Menek | il videoclip del singolo ‘Broken’ in anteprima

Leggi su funweek

(Di giovedì 22 giugno 2023) La crescita che nasce dalla sofferenza. È questo il tema portante di Broken, il nuovodel cantautore napoletano(alter ego di Domenico Fusco) che racconta quanto qualcosa di rotto sia sempre qualcosa di speciale. Ogni ferita, ogni graffio, ogni lacrima, solcano la nostra anima in modo definitivo e irreversibile, soprattutto quando ad infliggerli è un amore profondo ma malato, distorto, che altera la percezione della realtà fino a cambiare i nostri sensi. Broken attraversa le varie fasi di questo amore sbagliato, di una vita passata a credere in qualcosa o qualcuno che alla fine, tradendo noi, tradisce anche tutto ciò in cui ci aveva imposto di credere. Al risveglio il senso di smarrimento, il sentirsi depredati e usurpati nel profondo sconvolge; così prima arriva la crisi, poi il rifiuto e infine la rinascita. Foto da Ufficio ...