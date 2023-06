Meloni riceve il presidente brasiliano Lula a Palazzo Chigi

Incluso Giorgetti, che dall'Eurogruppocostanti sollecitazioni sulla ratifica.era a conoscenza della mossa del Mef, assicurano nel governo. "Su simili questioni gli uffici si allineano"...E, dopo aver proposto alle opposizioni di unirsi contro il governo, ecco cheil primo 'no'. ... Purché riguardi temi che vedono Azione d'accordo, ' come sta accadendo con il governosulla ...Alle 17presiedera' una riunione del Consiglio dei ministri. fil 21 - 06 - 23 18:42:45 (0634)EURO 5 NNNN

Meloni riceve a Palazzo Chigi il presidente brasiliano Lula TGLA7

Il presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva è arrivato in Campidoglio, a Roma, dove è stato accolto dal sindaco Roberto Gualtieri. I due si sono ...– attesa a Roma per l’arrivo di Tom Cruise, in città per l’anteprima mondiale di Mission: Impossibile – Dead Reckoning parte I, che qui è stato in parte girato durante il… Leggi ...