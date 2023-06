vedi anche Pnrr, rischio tempi più lunghi per alcune opere: focus sulle ferrovie I temiha inoltre ribadito a Metsola la necessità che l'intesa tra ministri dell'Interno Ue dell'8 giugno sul ...... a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery - Incendio a Parigi, crolla un palazzo A PARIGI Fotogallery - Giorgiaall'EliseoMacron sventato un ...Il Presidente del Consiglio GiorgiaRoberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, a Palazzo Chigi. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT

Meloni incontra la presidente del Parlamento Ue Metsola e cerca una sponda su Pnrr e elezioni europee Fanpage.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Metsola. Presidente Pe: 'Presto l’accordo sul terzo pagamento del Pnrr' ...Meloni ha ribadito la richiesta che il Consiglio Ue dia "puntuale attuazione" di quanto deciso già nel prossimo incontro. Entrambe hanno poi concordato, secondo quanto comunicato da Chigi, sulla ...