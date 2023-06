McCartney | le foto ritrovate e i frammenti del secolo breve

(Di giovedì 22 giugno 2023) C’è da immaginarsela, la scena. Pulizie di primavera in tempo di lockdown, sei lì a frugare tra i cassetti e ti ritrovi un migliaio di vecchi negativi egrafie dimenticate. first appeared on il manifesto.

Il principe William, futuro re ma poco formale guarda leLeggi anche › Il royal look del giorno. Kate Middleton in bianco a tu per tu con Paul› Il royal look del giorno. ......del Cinema di Cannes sfoggia un outfit canotta e pantaloni eleganti da copiare al volo (Getty) ... Stella, Fendi , Dolce & Gabbana ed Ermanno Scervino . Qua il pezzo sotto è spesso ...In un comunicato sulla mostraha affermato che levecchie di decenni hanno un'aria di innocenza, aggiungendo: "Riportano così tante storie, una marea di ricordi speciali, che è uno dei ...

Tesori ritrovati, le foto di Paul McCartney ai Beatles Agenzia ANSA

La scorsa settimana al Tribeca Festival del 2023 Paul McCartney è stato eccezionalmente sincero riguardo a John Lennon quando ha condiviso e commentato delle foto d'archivio che fanno pensare all'infa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...