Maxi sequestro di integratori alimentari

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il ministero della Salute ha ritirato dal mercato diversiper rischio chimico, in tutti i lotti segnalati il principio attivo contenuto nel prodotto non è più considerato adatto al consumo alimentare. I lotti diritirati dal supermercato Glirichiamati dal ministero della Salute e ritirati dal commercio sono gli Restax Effluvium del marchio Wikenfarma e commercializzati dall’azienda Wikenfarma srl. I lotti segnalati sono: BD009, data di scadenza 04/2024, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse; CC001, data di scadenza 31/03/2025, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse; BJ012, data di scadenza 31/10/2024, peso 36 grammi, confezione da 30 compresse; Motivo del richiamo: Il principio attivo 5-idrossitriptofano a livello di purezza ...

operazione della Guardia di Finanza in provincia di Trapani contro i rifornimenti di carburante ... 'Light Diesel', questo il nome dell'operazione, ha portato aldi 18 mila litri di ...... dove nei giorni scorsi è stata fatta una- ispezione da parte dei carabinieri. Il profilo ... Gli investigatori, però, non starebbero pensando solo aldi persona a scopo di estorsione, ma ...La piccola non è nell'ex hotel Astor L'unica certezza, al momento, è che, dopo la- ispezione ... Ma accanto aldi persona a scopo di estorsione intanto nella mente degli investigatori si ...

Droga a fiumi e contanti in una cantina abbandonata: maxi ... IL GIORNO

Una maxi area adibita a discarica è stata scovata grazie agli elicotteri della guardia di finanza: nel mirino carrozzerie e falegnameria inquinanti ...Maxi operazione della Guardia di Finanza in provincia di Trapani contro i rifornimenti di carburante che vendono gasolio avariato. "Light Diesel", questo il nome dell'operazione, ha portato al seques ...