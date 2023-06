Maturità 2023 | studentessa porta all' esame la figlia di 2 mesi

, una studentessa ha portato alla prima prova scritta la sua creatura di 2 mesi. La diciottenne, che frequenta ...Le tracce didell'anno scolastico 2022/testimoniano un cambio di passo rispetto all'era Bianchi. La qualità della prima prova è più che soddisfacente e si rivela di gran lunga superiore alle ...C'è, però, un motivo per cui questanon mi convince e mi riferisco proprio alla traccia che ha per protagonista la lettera inviata, nel 2021 - durante l'emergenza pandemica e in un ...

Maturità 2023: seconda prova per i maturandi. Al classico un brano di Seneca - Cronaca Agenzia ANSA