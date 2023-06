Maturità 2023 | seconda prova | versione di latino sulle Lettere a Lucilio di Seneca al Classico | matematica allo Scientifico

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 22 giugno 2023) In corso oggi, giovedì 22 giugno, lascritta della, quella che segue le discipline d’indirizzo per i rispettivi istituti. Laè iniziata, per più di mezzo milione di studenti in tutta Italia alle 08:30. Secondo indiscrezioni, al liceoil Ministero avrebbe pr