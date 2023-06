Maturità 2023 | seconda prova | tutte le tracce

(Di giovedì 22 giugno 2023), oggi lascritta per gli oltre 536.000 studenti italiani impegnati negli esami di Stato. Latino al Classico. Matematica allo Scientifico. Quellaè la primain tutto e per tutto "normale" dopo gli anni del Covid. Già per ladel 2022 era stato...

Rotto il ghiaccio con il temuto tema di italiano , oggi 536mila studenti si preparano ad affrontare la seconda prova scritta dell'esame di: è il turno delle materie che caratterizzano i singoli percorsi di studio e che quindi variano in base all'indirizzo di ogni scuola . Si parte come di consueto alle 8:30 : le tracce ...- 06 - 22 07:22:26 La versione di latino al liceo classico Gli studenti del liceo classico dovranno confrontarsi oggi con una versione di latino per la seconda prova della. La ...Per gli studenti che quest'anno affrontano lanei comuni delle aree alluvionate dell'Emilia - Romagna, le prove d'esame sono sostituite da un colloquio interdisciplinare.