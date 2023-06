Maturità 2023 | scoppia un’altra polemica | “Si parla solo delle tracce del classico e dello scientifico | le altre scuole sempre snobbate”

(Di giovedì 22 giugno 2023) “L’Italia non è un Paese per chi frequenta un tecnico o un professionale. Lo si capisce dalla”. A lanciare sui social lasono soprattutto i genitori dei 536mila studenti che stanno affrontando la seconda prova dell’esame di Stato. Sui siti in questi minuti stanno spuntando ledei licei ma mamme e papà pretendono, trepidanti, di sapere qualcosa anche dei loro ragazzi. Sara su Twitter la dice senza peli sulla lingua e la mette giù dura: “In queste occasioni si conferma che siamo una società profondamente classista”. Benzo, disperata, cinguetta: “Se cerco online ledella seconda prova come ogni anno esconoquellee del. Le...

L'applicazione del Teorema di Rolle è tra gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico per la. Ecco cosa afferma: 'se una funzione è continua in un intervallo chiuso [a,b], è derivabile in ogni punto di tale intervallo, e assume valori uguali f(a)=f(b), esiste almeno un punto ...Il testo proposto per la seconda prova dell'esame diè, per il liceo Classico, un brano in latino tratto dalle 'Epistulae morales ad Lucilium' (Lettere morali a Lucilio) di Lucio Anneo Seneca, il grande filosofo e drammaturgo romano, tra i ...In tutta Italia è iniziato l'esame finale di. Passata la prima prova di italiano, non senza polemiche, è tempo della seconda prova basata sulle materie specifiche d'indirizzo. Dalla prova di matematica a quella di latino, fino ...