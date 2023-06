Maturità 2023 | arriva la temuta seconda prova preparata dal Ministero

Le materie e la durata della prova Tra le materie che Viale Trastevere ha scelto per gli oltre 500mila studenti che affronteranno questaci sono la versione di latino al liceo classico, ...... prende il nome dal matematico francese Michel Rolle L'applicazione del Teorema di Rolle è tra gli 8 quesiti della prova di matematica del liceo scientifico per la. Ecco cosa afferma: "...Leggi Anche, al classico esce per la sedicesima volta Seneca e scoppia la polemica: 'Solita minestra riscaldata' La prova è composta da due punti: "facile" il primo, "meno semplice" ma "...

Maturità 2023, oggi la seconda prova: al classico è uscito Seneca per la versione di latino, allo scientifico... Corriere della Sera