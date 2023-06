Matera L’Associazione Maria SS Della Bruna incontra il mondo delle imprese

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nell’ottica di valorizzazionefesta patronale come un evento culmine rappresentativo dell’identità del patrimonio culturaleno,SS.si apre al contesto sociale, economico e produttivo per coinvolgere tutte le energiecittà. Si è tenuto l’evento incontro con il Gruppo Chiarito, sponsorFesta, presso la Fabbrica del Carro. Il Presidente del, dott. Bruno Caiella e le artiste artigiane che hanno ideato e realizzato il carro trionfale edizione 2023, hanno accolto la dott.ssa Stefania Chiarito, amministratrice del Gruppo Chiarito, insieme ad una rappresentanza del personale aziendale. L’artista Annalisa Di Gioia ha guidato gli ospiti in un tour esplorativo e suggestivo ...