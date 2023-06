Matenere il corpo idratato in estate | meglio crema | olio o latte corpo?

(Di giovedì 22 giugno 2023) Idratare ilinè fondamentale:sono indispensabili per mantenere nutrita la pelle così da proteggerla da secchezze e desquamazioni, oltre che da irritazioni. Come scegliere però il prodotto giusto? Creme, oli e: i prodotti idratanti perfetti per l'guarda le foto Leggi anche › ...

Idratare il corpo in estate: latte, crema o olio Istruzioni per l'uso Io Donna

L’anguria è composta per oltre il 90% da acqua, rendendola un’opzione ideale per mantenere il corpo idratato, durante i mesi estivi o in caso di caldo intenso. L’alto contenuto di acqua, aiuta a ...Questa lozione dalla formula rinfrescante è perfetta per la pelle del viso, ma anche del corpo dopo aver trascorso una giornata ... rilassante e grazie ad un complesso specifico aiuta a mantenere più ...