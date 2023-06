Maria Vinella e i cristiano cattolici

Leggi su butac

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un amico ci ha segnalato che stanno tornando a circolare anche in Italia post sponsorizzati con testi simili a questo: Alla tua attenzione! Per motivi di salute, cerco una persona che sia in Dio, uncattolico a cui dono la mia fortuna di 414.000 euro per aiutare gli orfani dopo la mia morte. Questa offerta è per una persona che crede in Dio e può investire bene quei soldi nell’aiutare gli orfani. Contattami direttamente per maggiori informazioni. E-mail: vancatharina@gmail.com……. O questo: Alla tua attenzione! Sto cercando una persona che abbia fede in Dio, uncattolico a cui dono la mia fortuna di 436.000 euro per aiutare gli orfani dopo la mia morte. Questa offerta è favorevole a una persona che crede in Dio e può investire bene questo denaro nell’aiutare gli orfani. Contattami direttamente per maggiori informazioni. O ...