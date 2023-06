Marco Mazzoli accusa Helena | lei replica | “Quello che non avete visto in confessionale”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nella prima intervista rilasciata dopo L’Isola dei Famosi,ha dichiarato che suPrestes avevano ragione gli altri naufraghi e che la modella brasiliana è una ragazza problematica.invece di sbottare e puntare il dito contro l’ex compagno di avventura, ha cercato di smorzare la polemica. L’ex naufraga ha rivelato che in alcuni confessionali mai andati in onda ha fatto molti complimenti aed ha aggiunto che le stesse cose le pensa ancora. Lontani da guerre per i cocchi e dalle punture dei mosquito tutto cambia…parla così di. Ci sono rimasta male perchè vuol dire che allora è stato falso con lei e si era avvicinato solo per strategia #isola pic.twitter.com/YWTY1vru0X — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic ) June 21, ...

Basti pensare alle polemiche intorno al vincitore, che non è piaciuto a tutti per via di alcune battute considerate eccessive. A pochi giorni dalla fine dell' Isola è presto per ...Qual è il vero rapporto tra Helena Prestes eL'ex naufraga è stata additata dal vincitore dell' Isola dei Famosi come una 'persona davvero problematica' . Sono state queste le parole che lo speaker ha rivolto all'ex compagna di ...ha rilasciato la sua prima intervista dopo la vittoria dell' Isola dei Famosi 2023. Tra i vari argomenti trattati a tu per tu con Il Corriere della Sera anche la polemica scoppiata in ...

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione ...Marco Mazzoli a L'Isola dei Famosi 2023 riceve la sorprese della moglie Stefania che per l'occasione gli ha scritto una lunga lettera. Ecco il video ...