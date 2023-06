Marchetti | «Prima l’Italia era un punto di arrivo | oggi i giocatori…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lucaha sottolineato su Sky Sport i cambiamenti per il mercato in Italia, soprattutto nei casi di club di primo piano come l’Inter. CAMBIAMENTI –sottolinea questo: «attraeva tutti i giocatori che venivano qui vincendo il Pallone d’Oro ma non solo. In questo momento le squadre hanno cambiato strategia puntando ad arrivare a calciatori più giovani. La missione delè scovare talenti, valorizzarli facendo vedere che questi tengono il passo in Europa. Venendo all’Inter, a Brozovic, a Onana, anche qui ci sono offerte dal Barcellona, dall’Al-Nassr. L’obiettivo ormai è vendere. Il Manchester United ha voglia di cambiare portiere, Onana potrebbe andare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...