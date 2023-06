Marcelino nuovo allenatore del Marsiglia | il Psg fissa il prezzo di Mbappe’

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 giugno 2023) Primi movimenti di mercato anche in Ligue 1 dove ilha trovato finalmente l’erede di Igor Tudor in panchina, ovvero lo spagnoloGarcia Toral. Novità anche a Parigi , dove il Psg ha fatto sapere di non essere disposto a cedere la sua stella, Kylian Mbappe, per una cifra inferiore ai 200 milioni.DEL: I DETTAGLI Il club del presidente Pablo Longoria ha rotto finalmente gli indugi affidando il timone della squadra al 57enne spagnolo che firmerà un contratto biennale. Per l’ ex Atletico Bilbao, Siviglia e Valencia si tratta della prima esperienza all’estero. CHI È? Classe 1968, ha trascorso gran parte della sua carriera in Spagna iniziando in squadre medio piccole, come Racing Santander e ...