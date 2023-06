Mangiare meno zuccheri per vivere più a lungo | ecco 5 consigli efficaci per riuscirci

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ci sono molte alternative allo zucchero: miele, frutta, spezie… E dosandole nel modo giusto possiamo guadagnarci (molto) in salute. Gli italiani mangiano troppo zucchero, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). E lo ammettono apertamente. Un vero problema di salute pubblica, specie per i giovani, non a caso sempre più spesso obesi. Gli italiani consumano in media 27 chili di zucchero pro capite all’anno, e in molti casi ne assumono anche il doppio della raccomandazione giornaliera. Ma c’è una buona notizia: è possibile ridurre i consumi con poche azioni semplici e sostenibili. Vediamo quali. Diversi Paesi UE raccomandano di consumare al massimo 25 gr diliberi al giorno. (Ilovetrading.it)Secondo l’Oms, l’assunzione diliberi non dovrebbe superare il 10% dell’apporto energetico complessivo giornaliero. E, scendendo al di ...

Il segreto di questa incredibile donna Niente diche le uova sode , mangiate fedelmente ogni ...uova sode può offrire numerosi benefici per la salute. E non lo diciamo solo perché ......dia caro prezzo. In altra forma, è sempre accaduto. Ho una lunga esperienza da cliente solitario, a causa del mestiere di inviato. Difficile conquistare un tavolo come single, adi non ...... potete scegliere con maggiore consapevolezza esensi di colpa! Anche perché rappresenta uno dei prodotti più ricchi di proprietà benefiche: sapevi cheil gelato a colazione rende più ...

Madame Lagarde ha deciso che sarà meglio mangiare meno ciliegie Altreconomia

Spaziando tra i dolci classici della tradizione sicula e interpretazioni meno rigorose di quella potente storia dolciaria, Corrado Assenza offre agli ospiti una proposta sconfinata. Dal latte ai ...In un recente studio pubblicato sul Journal Of The Academy Of Nutrition And Dietetics, i ricercatori hanno valutato la relazione tra il consumo di cioccolato e la mortalità per tutte le cause, studian ...