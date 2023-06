Mangia tonno fatto in casa | muore un 70enne intossicato da botulino

(Di giovedì 22 giugno 2023) Una intossicazione dasi è rivelata fatale per unche, nonostante sia ricorso alle cure dei sanitari del 118, non ce l’ha fatta. Due le coppie che avevanoto il, ritenuto poi contaminato, e tutti e quattro sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Formia. Le due coppie avevano raggiunto il Golfo di Gaeta per trascorrere qualche giorno al mare, come riporta Il Messaggero, in una serata trascorsa insieme, una delle due donne aveva portato il suoin, quello che era solita preparare da anni e che mai aveva dato problemi. Confezione diinfatale per unStavolta, però, è risultato addirittura fatale a un...

Non ce l'ha fatta uno degli intossicati da botulino. L'uomo, 70 anni, era stato ricoverato a Formia martedì scorso dopo aver mangiato del tonno sott'olio fatto in casa.