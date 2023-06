Mamma incinta uccisa dal figlio di 2 anni | aveva 31 anni Morto anche il bimbo in grembo

(Di giovedì 22 giugno 2023)di 2spara alla madre. Ancora una tragedia in una casa degli Stati Uniti d’America, dove il problema delle armi è sempre più evidente e complesso. Ogni giorno, casi più o meno gravi invadono i notiziari: persone che accidentalmente o meno, vengono ammazzate con una facilità preoccupante.perché qui, la vera “facilità” è reperire un’arma. La stessa che poi verrà lasciata incustodita a volte, o usata senza troppe remore durante una lite. Insomma, il problema delle armi è una cosa seria, soprattutto in America. >> Mette in carica il telefonino e rimane folgorata. Sofia muore a 12, ecco perché è successo Ma non staremo di certo qui a convincere nessuno che le cose dovrebbero cambiare. Qui invece ci limitiamo a raccontare delle ...

Secondo quanto riferito dal sovrintendente David Smith ai media locali, la 31enne "ha spiegato di esseredi 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla ...... 'Un tragico incidente' Bambina di 4 anni muore in casa: uccisa a colpi di pistola da un altro bambinouccisa dal figlio di 2 anni La tragedia è avvenuto a Norwalk, in Ohio . Per ...La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e a raccontare la dinamica dell'incidente, ma è poi deceduta in ospedale. Non c'è stato niente da fare neanche per il bambino che portava in ...

Ohio, bimbo di 2 anni spara e uccide la mamma incinta Sky Tg24

STATI UNITI – Una tragedia, l’ennesima di questo genere. È successo in Ohio. Qui un bambino di 2 anni ha sparato alla schiena la madre incinta e l’ha uccisa. Ha usato una pistola che era rimasta in ca ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...