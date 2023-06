Malore improvviso alla Scala dei Turchi | morta turista romana di 41 anni

La scoperta choc Vincenzo Lattuca morto per un '' a 43 anni. Era indagato per la scomparsa della sorella Gessica Cosa è successo La salma è stata dissequestrata e verrà trasferita a ...Quartu. Undurante la notte, così sarebbe morto un turista milanese di 52 anni all'interno di una struttura turistica. Dopo l'allarme lanciato dagli amici sono intervenuti sul posto un medico e ...Pedrotti era in sella alla sua bicicletta quando ha accusato un, con ogni probabilità un attacco cardiaco. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto la centrale operativa ha ...

Vincenzo Lattuca morto per un «malore improvviso» a 43 anni. Era indagato per la scomparsa della sorella Gessi leggo.it

"Voglio ancora bere", ragazzo ubriaco semina il panico a Marina di Camerota, rischia di essere linciato dai residenti e ha un malore ...È morta la turista romana di 41 anni che aveva avuto un arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia della Scala dei Turchi.