Madonna | Britney Spears | Christina Aguilera ai VMA 2003 | il video delle prove al bacio

(Di giovedì 22 giugno 2023) A vent’anni dall’iconica esibizione diai VMAi fan sono sorpresi di vedere uninedito, quello. In seguito, le tre icone musicali si sarebbero esibite sul palco, con i brani Like a Virgin e Hollywood (entrambi di) e una performance a tema nuziale, che avrebbe visto coinvolta anche Missy Elliott. Ibaciò sul palcoscenico siache, come a lanciare un testimone alle due artiste che avrebbero dovuta raccoglierne l’eredità sul palcoscenico nel futuro della pop music. La critica, forse ancora non pronta a questi episodi, si era schierata contro l’esibizione che però passò ...

C'hanno provato in tanti, ma nessuno c'è più riuscito, la performance diSpears e Christina Aguilera agli MTV VideoMusic Awards è stata l'ultima che davvero merita di essere ricordata con la parola 'iconica'. Un live che è anche uno spartiacque, sì perché ...'Slave 4 U' diSpears. 'Perfect' di Princess Superstar. E poi 'Can't get you out of my head' di Kylie Minogue e 'Like a Virgin' di". "Mi è piaciuto assistere al tuo splendore", ha ...in minigonna, Christina con una t - shirt del Che e lei,, con il medesimo look del live, perché anche le prove sono una cosa seria. 20 anni dopo quel leggendario bacio a tre tra Spears,...

Madonna Britney Christina Aguilera, Arriva Il Video Delle Prove ... Rnbjunk

Dopo 20 anni dalla leggendaria performance agli MTV VMA di Madonna, Britney e Christina, arriva un video delle prove alla performance ufficiale.Madonna è pronta per il suo prossimo tour estivo. Lo dimostra il modo in cui si sta rivolgendo ai suoi fan sui social. Nello specifico, infatti, la regina del pop statunitense ha pubblicato ...