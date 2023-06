Made in Italy | Curini Webpunks | Col digitale avrà più possibilità

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Aiutiamo aziende che lavorano in altri settori ad avere un avanzamento tecnologico. Noi lavoriamo con la tecnologia tutti i giorni. Oggi investire in strumenti digitali è centrale per un'azienda. Così si è più veloci delle altre aziende, si è più resilienti. Chi ha investito in tecnologia è cresciuto 5 volte di più di chi non l'ha fatto. E anche per ilincolsi avranno piùdi promozione e di vendita". Così Giorgio, ceo di, intervenendo al 'Meeting delin' di Aepi in corso a Roma.

Una proposta di legge sul welfare per garantire un fringe benefit di 500 euro e ridurre le ore di lavoro. Questa la proposta concreta di Aepi, emersa nella prima giornata del Meeting delina Palazzo Wedekind, a Roma. 'Proponiamo alcune all'articolo 51 del Tuir - ha spiegato il presidente di Aepi, Mino Dinoi - , volte a incentivare l'erogazione ai lavoratori di beni e ...Il 'in' non si sostiene facendo fare il ministro a chi facendo impresa ha 'strozzato' altre imprese. Santanchè deve rassegnare le dimissioni subito: in caso contrario, avremmo l'ennesima ...... Alessandro Tollon, Consigliere Camera Commercio Pordenone - Udine e vicepresidente Confcommercio Udine, Valentino Valentini, Viceministro delle imprese e deline Emanuele Zorino, Sindaco ...

Made in Italy, la sartoria che fa il legno a fette e lo trasforma in oggetti di design - 24+ 24+

Questa la proposta concreta di Aepi, emersa nella prima giornata del Meeting del Made in Italy a Palazzo Wedekind, a Roma. "Proponiamo alcune all’articolo 51 del Tuir – ha spiegato il presidente di ...Lei, all'ultimo anno del corso di diploma Made in Italy, ad aprile ha partorito e il giorno della prima prova scritta non aveva a chi affidare la piccola. Che fare Rinunciare all'esame non era tra le ...