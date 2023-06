Lutto improvviso nel calcio | si è spento ex attaccante del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 giugno 2023) Mondo delin lacrime per la scomparsa del leggendario. Fra le tante casacche vestite in carriera, anche quella del, che si stringe attorno alla famiglia del calciatore in segno diLe leggende di questo magnifico sport che è ilsono quelle figure in grado di influenzare intere generazioni tramite le proprie gesta. La “mano de Dios” di Maradona, le rovesciate di Pelè, il genio e la sregolatezza di Best e la pazzia di Cantona sono solo alcuni esempi di come il ricordo di certe prodezze sia marchiato indelebilmente nei cuori degli appassionati. Se per diventare leggende di calibro mondiale servono una buona dose di talento e vittorie, per divenire invece idolo di un club talvolta basta “solo” onorarne a pieno la maglia. Lo sanno bene a, dove ...