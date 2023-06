Lukaku | una provocazione dal Milan? Questione di scelte – Sky

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ilè veramente interessato su Romelu? Luca Marchetti risponde al caso che coinvolgerebbe ovviamente anche l’Inter su Sky Sport. RISPOSTE – Luca Marchetti sembra essere sicuro sul caso Romelu. L’interesse delsecondo il giornalista è più unache una trattativa da seguire sul mercato. Ci sarebbero difficoltà a livello economico per i rossoneri con il calciatore belga, che ha 30 anni e uno stipendio molto importante, sicuramente non in linea con il nuovo corso del. Oltre a questo la volontà diè chiarissima: vestire la maglia dell’Inter. Una delle icone recenti nerazzurre non andrà mai dall’altra sponda dio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

...delle più importanti trasmissioni sportive spagnole che spesso hanno anticipato le più grandi ... Leggi anche- Milan: incontro con l'entourage per Big Rom rossonero. E le strategie rossonere ...Per colmare il gap si sta pensando adcontropartita tecnica, che al momento non è Cabral, ma ... Senza tenere conto anche della situazione Romelu, ancora tutta da definire. Anche la pista ...Nelle ultime ore sono corse voci riguardo all'interesse del Milan per anche Romeludal ... Il francese avrebbe mostratocerta preferenza per il club rossonero, che gli ha promesso un ingaggio ...

Il fatti di mercato che vedono coinvolto Romelu Lukaku e il suo futuro all’Inter diventano, di giorno in giorno, sempre più intricati. Il giocatore sta ricevendo diverse offerte dall’Arabia, ed anche ...nel caso in cui questa improvvisa opzione Lukaku non dovesse avere sviluppi concreti. Va ricordato inoltre il rapporto tra l’AC Milan e Roc Nation, che dal luglio 2020 sono legati da una partnership ...