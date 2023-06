Lukaku-Milan no! E nemmeno su opzioni diverse dall’Inter | il punto – Sky

(Di giovedì 22 giugno 2023) La notizia uscita ventiquattro ore fa sualè da ritenersi falsa. Lo conferma anche Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiegando come la sua volontà sia restare all’Inter e convincere il Chelsea. ALTRO CHE DERBY! – Gianluca Di Marzio smentisce chi ha lanciato quella che a questopuò considerarsi una bufala: «Rispettando tutte le fonti di informazione a noi non risulta che Romeluabbia dato aperture ad altri club, fra cui il. Lui vuole andare all’Inter, lui aspetta una mossa. È chiaro che l’Inter lo vuole in prestito, il Chelsea ha altre offerte e ha rifiutato.vuole l’Inter, ilmagari un tentativo l’ha fatto ma mi sembra strano perché cozza col progetto giovani e un tetto ingaggi stabilizzato ...

Agente: 'Non c'è nessun contatto con il' Ledure successivamente ha smentito le voci che circolavano nelle ultime ore di ...... con una destinazione ben precisa: Milano, sponda nerazzurra, anche se nelle ultime ore ci sarebbe stato - o ci potrebbe essere - l'interesse del. Parliamo di che in Inghilterra, al ...Commenta per primo Sebastien Ledure , avvocato di Romelu, ha parlato del futuro del proprio assistito a Fabrizio Romano : 'Nessuna trattativa in corso con il. Romelu vuole restare in Europa, lo ha confermato dicendo no all' Arabia Saudita ora.

Sebastian Ledure avverte i nerazzurri: "Il Chelsea vuole un'offerta seria, ora la prossima mossa tocca ai dirigenti interisti" ...Intervistato da Fabrizio Romano, l'avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure ha parlato delle voci di un interessamento del Milan per Lukaku: "Nessun colloquio in corso con il Milan.