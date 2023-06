Lukaku conteso tra Milan e Inter | in quota è derby anche per Frattesi e Milinkovic-Savic

... visto che Dzeko potrebbe non rinnovare (sullo sfondo c'è il Fenerbahce),è di proprietà del ... In entrata occhio a Zaniolo e Frattesi (forse il giocatore piùdella Serie A), senza ......dire sull'ammonizione a Barella al 59' per gioco pericoloso così come è corretto il giallo a... Dubbi anche sul gol del City: "Situazione particolare, pallonetra Darmian e Gundogan e ...... mattatore della semifinale di ritorno con una doppietta eda Psg e Barcellona dopo sei ... GLI OBIETTIVI - Una delle priorità nerazzurre è mantenere nei ranghi, che tornerà formalmente ...

Lukaku conteso tra Milan e Inter, in quota è derby anche per Frattesi ... Calciomercato.com

Il nome più inaspettato per questo derby d’eccezione è quello di Romelu Lukaku, accostato nelle ultime ore anche ai rossoneri: l’arrivo alla corte di mister Stefano Pioli paga 10 volte la posta su ...ROMA - Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi anche fuori dal campo. Dopo una stagione di battaglie continue tra campionato, Supercoppa e Champions, i due club milanesi potrebbero lottare per gli st ...