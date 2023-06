L' Ue boccia le politiche migratorie di Orban | direttive violate

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Una sentenza che potrà rivelarsi decisiva nella gestione futura del fenomeno migratorio. Una decisione dell'Unione Europea che (finalmente) prende una posizione chiara e netta. Anche nei confronti di altri paesi, oltre a Italia e Grecia. L'Ungheria, come riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos, rendendo più difficoltoso richiedere asilo sul suo territorio, ha violato la direttiva Ue in materia di protezione internazionale. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una sentenza in cui dichiara che Budapest, subordinando nel 2020 la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, per alcuni cittadini di Paesi terzi o apolidi che si trovano nel suo territorio o alle sue frontiere, al deposito preventivo di una dichiarazione d'intenti in un'ambasciata ungherese sita in un Paese terzo e al rilascio di un documento di viaggio che consenta loro di entrare nel ...