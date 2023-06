Love Club | la recensione | Love is All you Need

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ladi, serie in quattro episodi disponibile su Prime Video, dove le tematiche LGBTQIA+ riescono ad ampliarsi per trattare temi ancora più delicati e intimi come le difficoltà di accettarsi e lo scendere a patti con il proprio passato. C'è un mondo nascosto che vive nello spazio di una pista da ballo. Microuniversi interiori in cui il peso delle fragilità, di fratture interne, ricordi dolorosi, o aspirazioni celate, si muovono al passo di danza, coperti da strati di make-up, o abiti più o meno appariscenti. Come sottolineeremo in questadi, quelli che respirano dentro e fuori il locale gestito da Luz sono storie che paiono sconfinare dallo spazio-tempo di un episodio. Sono esistenze che sanno di verosimiglianza, ...