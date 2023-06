LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Paolo Monna bronzo nella pistola 10 m | Varricchio lotta nelle qualifiche

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI ILDI. Rimanete collegati per scoprire tutti gli aggiornamenti sui! Buon proseguimento di giornata! 14:36 Niente da fare per Varricchia che si ferma all’undicesimo posto. Di seguito l’elenco delle otto atlete che si giocheranno un posto in Finale. Confermata anche la diciannovesima posizione di Costantino. Series Total 1 2 3 4 5 6 1 GRE KORAKAKI Anna 99 98 98 91 97 97 580 Q 2 POL BRES Klaudia 97 99 96 94 96 97 579 Q 3 TUR TARHAN Sevval Ilayda 94 96 98 97 97 96 578 Q 4 UKR KOSTEVYCH ...

...in scena presso gli uffici di Microsoft Italia a Roma e Milano in parallelo in collegamento... Gli hacker, inoltre, stanno "alzando il", diventando più smart e meglio organizzati. Anche le ...Uned una coordinazione corporea che hanno messo in evidenza tutte le difficoltà imposte dalla pozzanghera in cui è stata disputata la partita, iniziata con oltre un'ora di ritardo per ...... dietro i lusitani la Slovacchia vince con lo stesso punteggio in casa del Liechtenstein con gol dell'ex Lazio Vavro e rimane a. C'è anche Bosnia - Lussemburgo, gara da non sbagliare per Dzeko e ...

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: in palio i pass olimpici nella pistola 10 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di Tiro a Segno ai Giochi Europei 2023! Si inizia subito a fare sul se ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DEI GIOCHI EUROPEI DI OGGI Il calendario competo dei Giochi Europei 2023 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata ...