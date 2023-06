LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Ceccarello-Sollazzo in testa dopo la prima serie di qualificazioni

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:57 Procede la seconda, con i magiari che continuano a sparare molto velocemente e a viaggiare in momentaneaposizione. Si affaccia alle zone alte di classifica anche la Polonia; con Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia che continuano a frequentare i piani alti. 8:55 Completata lacon gli azzurri che mettono a210.1 che si classifica come miglior punteggio! Alle nostre spalle la Serbia (208.7) e l’Ungheria (208.6). 8:52 Continua il dominio di Denes Estzer e Peni Istvan Marton (Ungheria), mentre al secondo posto brillanti ancora(84.0) e(94.7) per un totale di 178.7; in meno di due punti però ci sono ben altre due squadre, Repubblica Ceca e ...

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi pass nella pistola 10 metri OA Sport

