LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Ceccarello-Sollazzo fantastico bronzo! In corso le qualificazioni maschili di pistola a 10 metri

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:52 Stabili nelle posizioni di vertice Monna e Maldini, che dovranno però lottare fino all’ultimo per la conquista di un pass per la Finale a 8 che partirà alle 13.30. 11:50 Finale per l’oro che nella Mixed Team di carabina a 10vedrà tra poco protagoniste l’Ungheria (Pekler-Meszaros) e la Spagna (Grande-Oviedo). 11:47 In questa prima mattinata dici sono già grandi soddisfazioni per i colori italiani, con la giovane coppia classe 2002 che si conferma alli continentali altissimi e fa sognare per il futuro. L’unico piccolo rimpianto potrebbe essere quell’ultima serie delleda 209.9, che per 4 decimi di punto è costata la qualificazione alla finale per l’oro. 11:45 Dopo l’apoteosi della ...