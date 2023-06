LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Ceccarello-Sollazzo bronzo sensazionale! Monna tirerà in finale dalle 13 30

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 Si inserisce in terza piazza con un punteggio totale di 582 il serbo Mikec (già in possesso del pass per Parigi 2024). L’ultimo posto dellase lo aggiudica invece il portoghese Costa con 578 punti. L’azzurro Maldini rimane fuori per appena un punto, davvero un gran peccato. 12:30 Chiudono a 580 la qualificazione della pistola da 10 metri il tedesco Walter e il norvegese Aas, mentre a 579 il turco Keles e lo svedese Johansson. E’ purtroppo ufficiale l’eliminazione di Maldini, che non prenderà parte allaa 8 che scatterà tra un’ora. 12:28e Ceccarelli si mettono al collo la loro meravigliosa medaglia di!!!! Argento per la Spagna, oro per l’Ungheria, sono questi i verdetti della prima gara di ...

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: in palio i pass olimpici nella pistola 10 metri OA Sport

