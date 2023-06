LIVE Sinner-Sonego 6-7 0-1 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | il torinese vince il tie-break per 7-4

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40, 2a parità: ennesimo dritto largo di. Vantaggio, prima esterna. 40-40 Sbaglia malamente la risposta. 30-40 PALLA: spinge con il dritto il, che dal centro va a procurarsi questa chance. 30-30 Bella risposta bassa e drittonte di. 30-15 Rovescio in contropiede largo di. 30-0 Primante di. 15-0prende la rete e poi, sul lob di, aggancia lo smash. 0-1, ilallontanae chiude il punto a rete con la volée. 40-30 Prima esterna ...

Ecco l'aggiornamento del ranking ATP- SONEGO1) NOVAK DJOKOVIC - 7595 punti 2) CARLOS ALCARAZ - 7175 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 5845 punti Vai alla FotogalleryL'incontro verrà disputato sulla Owl Arena alle ore 12 e verrà trasmessoda Supertennis. QUOTE - Dopo un primo turno sofferto, con due vittorie al terzo e decisivo set, Jannike Lorenzo ...HALLE (GERMANIA) - Sonego -è la partita valida per il secondo turno del torneo Atp 500 sull'erba di Halle , in Germania . Il derby italiano tra i due big del tennis azzurro mette in palio la qualificazione ai quarti di ...

LIVE Sinner-Sonego, ATP Halle 2023 in DIRETTA: derby con mirino sui quarti di finale OA Sport

Derby azzurro al secondo turno del torneo 500 sull'erba tedesca: il piemontese sfida l'altoatesino nel match che vale l'approdo ai quarti di finale ...Dopo aver battuto al primo turno rispettivamente Karatsev e Gasquet, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affrontano sull'erba di Halle per un posto nei quarti di finale del torneo ATP 500. Il match è in ...