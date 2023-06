LIVE Sinner-Sonego 0-0 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | si inizia!

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Buona prima di. 30-0 Servizio e dritto di. 15-0 Serveper primo, lungo il rovescio di. 12:09 Siamo prossimi al via! 12:06 Palleggio di riscaldamento. 12:03 Eccoin campo. 12:00 Pubblico che sta prendendo posto, in misura anche buona in questo impianto che può ospitare oltre diecimila persone. 11:57 Attendiamo ora soltanto l’ingresso in campo dei due giocatori. 11:54 Per, invece, la situazione è una specie di mix: è stato l’ultimo uomo a essere battuto da Roger Federer (ottavi di Wimbledon 2021), ed ha anche vinto ad Antalya, nel 2019, il primo torneo ATP. Proprio sull’erba. 11:51 Ricordiamo i migliori risultati sull’erba dei due ...

L'incontro verrà disputato sulla Owl Arena alle ore 12 e verrà trasmessoda Supertennis. QUOTE - Dopo un primo turno sofferto, con due vittorie al terzo e decisivo set, Jannike Lorenzo ...HALLE (GERMANIA) - Sonego -è la partita valida per il secondo turno del torneo Atp 500 sull'erba di Halle , in Germania . Il derby italiano tra i due big del tennis azzurro mette in palio la qualificazione ai quarti di ...Per Jannik è il successo numero 31 in questo 2023 (9 le sconfitte) Sonego , invece, all'esordio ha battuto il russo Karatsev , anche lui in tre set (6 - 2, 3 - 6, 6 - 2)ha dovuto ...

Derby azzurro al secondo turno del torneo 500 sull'erba tedesca: il piemontese sfida l'altoatesino nel match che vale l'approdo ai quarti di finale ...