LIVE Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Ruggiero-Minisini non tradiscono mai | è oro! Alle 18 00 il duo tecnico

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 La nostratermina per il momento qui. Iltornerà oggi18:00 con la finale del duo, gara in cui scenderanno in acqua la stessa Lucreziae l’infinita Linda Cerruti. A dopo allora, e intanto buon proseguimento di giornata! 10.56 QUESTA LA CLASSIFICA FINALE DEL DUOMISTO: 1. ITALIA (Giorgio, Lucrezia) 242.3599 pts. 2. SPAGNA (Emma Garcia Garcia, Dennis Gonzalez Boneu) 216.5867 pts. 3. GRAN BRETAGNA (Beatrice Lennon Crass, Ranjuo Charles Tomblin) 203.4916 pts. 4. FRANCIA (Valirina Q. Rakotomalala, Manon Josephine Disbeaux) 184.9333 pts. 5. SERBIA (Jelena Kontic, Ivan ...