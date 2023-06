LIVE Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | l’Austria vola in testa! Si attendono le azzurre Ruggiero e Cerruti

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Spazio ora alle israeliane Shelly Bobritsky e Ariel Nassee. Attenzione a questa coppia. 19.38 Quattordicesimo posto per Talu e Yirmibes con 157.7500. 19.35 È ora il turno delle turche Nil Talu e Esmanur Yirmibes. Anche per loro due il tema è il karate. 19.33 170.7866 punti per Bastianelli e Barbocz che si inseriscono in dodicesima posizione. 19.31 In acqua ci sono le ungheresi Angelika Bastianelli e Blanka Barbocz. Una coppia giovanissima quella formata dalle magiare. 19.29 LA TOP 3 MOMENTANEA1 AustriaALEXANDRI Anna-Maria ALEXANDRI Eirini Marina 266.4584 2 OlandaDE BROUWER Bregje Maria STEENBEEK Marloes L. 248.4283 3 Grecia MALKOGEORGOU Sofia PLATANIOTI Evangelia 245.6899 19.27 Lo score delle danesi è di 169.5933: vale il 12esimo posto. 19.25 In acqua c’è la Danimarca di Mia Heide e Karoline Christensen ...