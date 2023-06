LIVE Italia-Francia 0-1 | Europei U21 in DIRETTA | rete di Kalimuendo con il tacco

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25?di, gol disu cross di Kalulu,in vantaggio,0-1 U21. 23? Miracolo di Chevalier, Scalvini di testa stava per trovare ladel vantaggio. 21? Sinistro di Udogie, deviato dalla difesa francese. Ottima azione in ripartenza di Rovella. 19? Partita sotto ritmo, si studiano le due nazionali. 17? Giallo per Nkounkou, fallo su Pellegri. Ammonito Scalvini per proteste. 15? Punizione di Tonali che sfiora il secondo palo. 13? Ritmi molto lenti in questo inizio di partita. 11? Cross di Bellanova che non trova Ricci per un soffio in area di rigore. 9?punta Scalvini, ma il centrale di proprietà dell’Atalanta riesce a mandare il ...