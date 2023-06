LIVE Italia-Francia 0-0 | Europei U21 in DIRETTA | Tonali sfiora il secondo palo su punizione!

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Punizione dicheil. 13? Ritmi molto lenti in questo inizio di partita. 11? Cross di Bellanova che non trova Ricci per un soffio in area di rigore. 9? Kalimuendo punta Scalvini, ma il centrale di proprietà dell’Atalanta riesce a mandare il pallone in corner. 7? Fase di possesso continua dell’. 5? Bellanova anticipa Gouiri sul, fase di pressing della. 3? Punizione diche non trova Cambiaghi in area di rigore. 1? Inizia la partita! 20.43 Inni nazionali in corso. 20.40 Ingresso in campo delle due nazionali, obiettivo chiaro dell’ritornare alle Olimpiadi. 20.35 Le due squadre ...