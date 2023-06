LIVE Italia-Cina 3-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | dominio azzurro con qualche patema nel terzo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 14.18: L’appuntamento con gli azzurri è per domani alle 20.00 contro la Serbia. Partita da vincere e sicuramente più complicata di quella odierna 14.17: Yuri Romanò è il top scorer per l’con 12 punti all’attivo, 10 punti a testa per Lavia e Anzani. In casain doppia cifra il solo Zhai che ha chiuso con 12 punti 14.15: Quarta vittoria consecutiva per gli azzurri in VNL. Troppa la differenza tra lae un’che ha giocato una buona partita con De Giorgi che ha potuto dare spazio anche alle seconde linee con i debutto di Caneschi e Federici 26-24 MUROOOOOOOOOOOOOO ROMANOOOOOOOOOOOOO’! L’vince 3-0 anche contro la. ...