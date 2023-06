LIVE Italia-Cina 1-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri dominano il primo set | 25-13

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-13tempo epunto per Gianluca Galassi che chiude unset dominato dagli: 1-0 24-13 Errore al servizio24-12 Errore al servizio23-12 mano out Zhai da zona 4 23-11 Mano out intempo Anzani 22-11 Mano out Romanò da zona 2 21-11 Murooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-11 Mano out Lavia da zona 4 18-11 Murooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 17-11 Muroooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaa 16-11 La pipe di seconda intenzione di Giannelli 15-11 Mano out Yu da zona 4 15-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-10 Vincente l’attacco in parallela di Michieletto da zona 4 13-10 Errore al servizio ...