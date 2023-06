LIVE Giochi Europei 2023 | 22 giugno in DIRETTA | Minisini-Ruggiero oro nel duo misto! Bronzo Ceccarello-Solazzo nel tiro a segno | è il momento di Monna nella pistola

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29– E’ arrivato ildella finale della10m maschile: Paolocerca il colpaccio e sogna il pass per Parigi. L’unico tra i finalisti già con il ticket per la Francia è Damir Mikec, quindi per qualficarsi a Parigi serve vincere la competizione, oppure piazzarsi alle spalle del serbo. 13.26 PADEL – Ottavi di finale doppio misto: FRA POTHIER/LEYGUE- BEL WYCKAERT/COENE 2-0 13.24 KARATE – Termina in parità la sfida tra Crescenzo e Gehtbarg: l’azzurro è ampiamente in corsa per superare il girone e accedere alle semifinali. 13.22– Iniziate le qualificazioni dellafemminile 10m, Maria Verracchio e Sara Costantino cercano il pass ...