LIVE Giochi Europei 2023 | 22 giugno in DIRETTA | Minisini-Ruggiero oro nel duo misto! Bronzi per Ceccarello-Solazzo e Monna nel tiro a segno | attesa per Tacchini-Casadei nella canoa

14.12– Manfredi Rizza e Alessandro Gnecchi chiudono la finale B al secondo posto con il tempo di 1:31:826 alle spalle dell'Ungheria. 14.09– Non arriva quindi il pass olimpico per l'azzurro, l'oro se lo contenderanno il tedesco Walter e il turco Keles. 14.07– BRONZO! L'azzurro non riesce a qualificarsi per la finale per l'oro, ma si porta comunque a casa un bel terzo posto. Seconda medaglia per la spedizione azzurra nel. 14.04– Fra pochi minuti inizierà la finale B del K2 500 metri: presente la coppia azzurra composta da Manfredi Rizza e Alessandro Gnecchi. 14.01A ...