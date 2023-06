LIVE Giochi Europei 2023 | 22 giugno in DIRETTA | Minisini-Ruggiero in testa nel duo misto! Ceccarello-Sollazzo in finale per il bronzo nel tiro a segno

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.39: NUOTO ARTISTICO – La coppia bulgara totalizza un punteggio di 130.6566. Ora la coppia belga Barral-Ingenito. Medaglia certa per la coppia azzurra 10.35:– Sarà tra gli ungheresi Pekler-Meszaros e gli spagnoli Grande Martinez e Oviedo Berenguer ladella Carabina 10m a squadre miste. Laper ilsarà tra gli azzurri Sofiae Danilo Dennise i cechi Brabcova-Smetana 10.34: NUOTO ARTISTICO – Punteggio di 174.8476 per la coppia serba che si inserisce all’ultimo posto. Ora i bulgari Cherkezova e Isaev 10.32:– Gambaro-Armiraglio chiudono all’11mo posto con 627.2 10.29:A ...