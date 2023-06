LIVE Giochi Europei 2023 | 22 giugno in DIRETTA | Minisini-Ruggiero d’oro nel duo misto! Bronzo per Ceccarello-Solazzo nel tiro a segno

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: KARATE – Perfetto vince il girone ed è in semifinale pareggiando con la tedesca Hubrich 11.50:– Monna e Maldini in zona finale a metà della qualificazione della Pistola 10m maschile 11.45: KARATE – Brunori in pedana contro la turca Yakan, Perfetto con la tedesca Hubrich 11.44:– E’ITALIA nella Carabina 10m a squadre miste! Sofiae Danilo Dennis Sollazzo battono la coppia ceca 16-8 e conquistano la seconda medaglia azzurra di giornata 11.43:– Italia-Repubblica ceca 16-8 11.42:– Italia-Repubblica ceca 14-8 11.41:– ...