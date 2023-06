LIVE Giochi Europei 2023 | 22 giugno in DIRETTA | l’Italia punta in alto tra canoa velocità e nuoto artistico | attesa per tiro a segno e tuffi

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DEIDI OGGI Il calendario competo deiBuongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare in programma aia Cracovia in Polonia. Dopo l’antipasto dei primi due giorni senza titoli in palio e la Cerimonia di Apertura di ieri sera, la manifestazione entra nel vivo nella giornata che assegnerà i primi titoli. Sono ben 21 le medaglie d’oro in palio quest’oggi, giovedì 22. L’edizione di quest’anno deisi disputa dal 21al 2 luglioin ...