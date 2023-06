LIVE Giochi Europei 2023 | 22 giugno in DIRETTA | l’Italia inizia con due ori e nove medaglie! Cremona Cassetta per l’en plein nel padel

(Di giovedì 22 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE20.35:– All’appello manca solo l’ultima sfida di una coppia azzurra nel torneo di doppio maschile,contro gli svedesi Andersson/Olsson. È in corso il tie break del primo set dell’incontro che precede la sfida degli azzurri 20.25: BEACH HANDBALL – La Germania batte 2-0 la Norvegia nella finale per il terzo posto femminile e conquista il bronzo. Tra poco la finale maschile Spagna-Ungheria 20.22: Giornata damedaglie (nessuna altra nazione ne ha vinte così tante) perai: 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi per la spedizione azzurra che ha lanciato alla grande la trasferta ...

LIVE Giochi Europei 2023, 22 giugno in DIRETTA: si fa sul serio con nuoto artistico, tuffi, canoa e tiro a segno OA Sport

Torniamo con Voi per la Diretta LIVE della finale del duo tecnico ... 10.54 Prima finale e primo oro dunque per l’Italia del nuoto artistico in questa terza edizione dei Giochi Europei. Meglio di così ...e guadagnare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno. (Tvblog) Il raggruppamento è completato dalla Svizzera e dalla Norvegia. Esordio agli Europei Under 21 di Romania e Georgia per ...