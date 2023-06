LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | giovedì 22 giugno 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ladell’di22, per quanto concerne i due concorsi die Superena. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli aggiornamenti puntuali numero dopo numero delle due estrazioni di stasera: si parte alle ore 20 con quella del gioco del, di cui vi mostriamo man mano che si formano le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale, a seguire ecco il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, compresi numero Jolly e numero Superstar. Infine, tocca alledella serata: ilper il “6” è già alto nonostante sia stato ...

Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - L'di oggi sarà seguita come sempre in direttaper consentire la verifica della vincita in tempo reale.MILLIONDAY Giovedi Scopri in diretta i numeri vincenti delladi oggi. Anche questo giovedì 22 6 2023 i risultati saranno noti in diretta. Se ti sei perso la combinazione del Million Day di ieri mercoledì 21 giugno 2023, al seguente link potrai ...... dopo D'Alessio, faranno tappa Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour 'Blu' e il Laura ... del SuperEnalotto e del Million DayMillion Day delle ore 13 di oggi giovedì 22 giugno ...

Estrazione Million Day di oggi, 22 giugno 2023: i numeri vincenti di giovedì TPI

Lotto e SuperEnalotto, oggi, giovedì 22 giugno, riparte l'inseguimento al jackpot che ha raggiunto quota 15 milioni e 800mila euro. Si ...Million Day e Million Day Extra, doppia possibilità per vincere. La prima, anche oggi giovedì 22 giugno, alle 13 e poi, quella tradizionale, delle ...